Evangelina Anderson desconsolada: "Estoy rota por dentro"

Emocionada y con lágrimas en los ojos, Evangelina Anderson incluso habló de lo difícil que fue su separación de Martín Demichelis. "Todavía estoy en duelo, todavía estoy rota por dentro, hice mucha terapia, hago terapia”, dijo.

La angustia de Evangelina Anderson por Martín Demichelis

En A la Tarde, revelaron que Evangelina Anderson estaría viviendo un calvario por la falta de atención de Martín Demichelis a sus herederos según explicó Débora Damato.

"El ruido mayor es que hoy quien se está haciendo cargo de la familia es Evangelina. Él lo que aduce es que no tiene donde vivir, no tiene un lugar físico para que los chicos puedan compartir una noche", expresó.

evangelina martin cumpleaños El drama familiar de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

"Hoy cuando ella labura se quedan con la hermana de Evangelina... Martín los va a buscar para ir a merendar nada más. La vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", agregó sobre el difícil momento que está atravesando Evangelina Anderson.