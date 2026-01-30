Por primera vez desde su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson abrió su corazón y reveló la verdad de su presente sentimental en medio de rumores sobre su supuesta crisis con Ian Lucas.
Evangelina Anderson desconsolada: "Estoy rota por dentro"
Evangelina Anderson habló como nunca antes y reveló la verdad de su presente con Martín Demichelis. Todos los detalles
“No me inventen más romances, me voy a quedar sola. Cuando yo esté con alguien los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos y después ustedes, lo prometo”, arrancó Evangelina Anderson en Intrusos.
“La verdad que estoy sola”, aseguró luego de que la relacionaran con el cantante Maxi Kilates. “Yo todavía no me divorcié, estoy en medio de un divorcio. Yo no cuento nada de mi intimidad pero es todo un tema contener a tres chicos psicológicamente y tratar de que no le afecten ciertas cosas”, siguió.
Emocionada y con lágrimas en los ojos, Evangelina Anderson incluso habló de lo difícil que fue su separación de Martín Demichelis. "Todavía estoy en duelo, todavía estoy rota por dentro, hice mucha terapia, hago terapia”, dijo.
La angustia de Evangelina Anderson por Martín Demichelis
En A la Tarde, revelaron que Evangelina Anderson estaría viviendo un calvario por la falta de atención de Martín Demichelis a sus herederos según explicó Débora Damato.
"El ruido mayor es que hoy quien se está haciendo cargo de la familia es Evangelina. Él lo que aduce es que no tiene donde vivir, no tiene un lugar físico para que los chicos puedan compartir una noche", expresó.
"Hoy cuando ella labura se quedan con la hermana de Evangelina... Martín los va a buscar para ir a merendar nada más. La vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", agregó sobre el difícil momento que está atravesando Evangelina Anderson.