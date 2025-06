¡Escándalo! La China Suárez traicionó su acuerdo secreto con Benjamín Vicuña y le hizo lo peor

“Ella se comprometió a darle una parte de la guita el día que la venda, pero me dijeron que todavía no le avisó a Vicuña que la vendió”, añadió sobre el pacto que la China Suárez no habria cumplido.

china vicuña mansion.jpg La China Suárez traicionó su acuerdo secreto con Benjamín Vicuña y le hizo lo peor.

Cómo fue el papelón que protagonizó la China Suárez en el colegio de las hijas de Wanda Nara

Si bien en un momento trascendió que la China Suárez nunca trató de ingresar a la institución, Yanina Latorre desmintió las versiones y fue letal.

"Ella quiso entrar con Mauro Icardi y las autoridades del colegio no la dejaron. Por eso se quedó afuera", arrancó la conductora revelando las razones por las que la China Suárez tuvo que esperar en el auto.

Además, Yanina contó cuál fue el reclamo del futbolista a las autoridades del colegio. "El sosteniendo ella vive conmigo, ahora es familia", habría dicho Icardi.

Yanina Latorre reveló qué dijo la hija de Wanda Nara tras su encuentro con la China Suárez: "Se gritaban"

Mauro Icardi fue al colegio de su hija Isabella en compañía de la China Suárez lo que habría generado la angustia y llanto de la menor, según reveló Yanina Latorre.

Además, la conductora dio más detalles de lo sucedido en el escandaloso reencuentro y contó qué dijo Isabella sobre la presencia de la China Suárez.

china suarez wanda nara hijas yanina.avif

"Lloró mucho porque la China Suárez y Mauro Icardi se pusieron a discutir en el auto. La China no quería que Mauro fuera a la casa de Wanda Nara", arrancó Yanina.

"El le dijo que le importa más que la China Suárez no se tome un uber a una orden judicial. Ella le debe haber dicho ahí no vas porqué te van a hacer una cama, qué cama le van a hacer?", opinó la conductora indignada.