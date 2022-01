¡Escándalo! Aseguran que Érica Rivas se la tenía jurada a Guillermo Francella por Rodrigo de la Serna

Según varias versiones, la verdadera razón de su desvinculación es la mala relación con Guillermo Francella.

En Intrusos revelaron el bombazo y aseguraron que se debe a un hecho que sucedió hace veinte años. “El se metió con Rodrigo de la Serna, que era su marido, y esto a ella no le gustó”, contaron a modo de título.

¿Qué paso entre Érica Rivas y Guillermo Francella?

Fue Gonzalo Vázquez quien explicó el verdadero origen del odio entre Érica y Guillermo: “A mi lo que me dicen, más allá de no haber arreglado el número, más allá del porcentaje, es la siguiente frase que a mi me impactó: ´Erica hizo esto porque se la tenía jurada a Francella hace más de 20 años´”.

“Hace más de 20 años Érica era pareja de Rodrigo de la Serna, y en ese momento, él tuvo una escena en donde fue probado por Guillermo Francella y el actor no lo quiso en el elenco”.

“Desde ese día, Erica fue contundente cuando declaró sobre y contra Francella. Cuando se la pudo cobrar, se la cobró”, cerró picante.