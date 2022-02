¡Es otra! Connie Ansaldi bajó 10 kilos, mostró su figura y arrasó: "¡¿Cómo hiciste?!"

connie ansaldi kilos 2.jpg

A través de dos fotos mostrando el antes y el después, Connie causó furor en las redes recibiendo miles de comentarios por parte de sus followers que quedaron impactados por las imágenes.

Feliz con los resultados y con su nueva vida, Connie decidió compartir con sus fans los secretos y tips que la ayudaron en su transformación.

Connie Ansaldi sobe su pérdida de peso

"Decidí hacer un cambio, casi un año atrás. Y ahí fue que mi Salud comenzó a mejorar sustancialmente. Adelgazar es una consecuencia y NO al revés. El verdadero cambio está en ordenar la alimentación para que se transforme en un estilo de vida y no en una dieta forzada con el objetivo de bajar los kilos que creemos tenemos de más", comenzó explicando Connie en su posteo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZDv2weMtsv%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABIjP0UQIlPrLq8PJxda5jYjAXJY2yLV5uXvuUSLq4wRpvZAVbNuZCKiPo7ZB6JWC4bDdQZB7j6vRFxm00WQGqzbsCWhzvzoW1eXLmTSlLoCvrf9aNi8ZAaYK8mivepjx9ontchADZCnhpT5FkYQupZBGG4B7uOnkoZA7c0MlfoZCZAaiqZApcBbUMZD View this post on Instagram A post shared by Connie Ansaldi (@connieansaldi)

"Alimentación, suplementos, hacks de tecnología, meditacion, sueño y mi parte más floja, ejercicio, son el combo ideal para una vitalidad real y una mente productiva en un cuerpo más sano", siguió.

Además, la ex Fugitiva realizó una reflexión sobre sus cambios y la salud.

"Siempre fui flaca. Kilos más kilos menos, mi cuerpo es armonioso. Pero no siempre me preocupó lo que comía. Ahora si. Porque se que la Salud tiene efectivamente que ver con eso. Se, que no es una cuestión de estética tener kilos de más o de menos sino que es una cuestión de cuán bien queremos vivir y como", aseguró.

"Todos podemos ser el cambio, que admiramos en los otros porque somos el cambio en el que creemos llevado a la acción. Es solo cuestión de empezar", cerró feliz con esta nueva etapa de su vida.