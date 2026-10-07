En su momento más crítico, Mauro Icardi recibió la peor noticia sobre el futuro de sus hijas

"Está caída la restitución internacional. Una buena noticia para Wanda. Hoy, Mauro Icardi no tiene en su futuro volver a Turquía. No solo en ningún club turco, sino ni siquiera su casa”, anunció Paula Varela.

Mauro Icardi habló de su presente sin club

Mientras sigue la incertidumbre por su futuro futbolístico luego del fin de su contrato con el Galatasaray, Mauro Icardi publicó una serie de fotos entrenando intensamente.

El posteo generó cientos de comentarios y el jugador no se quedó callado. "Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección", arrancó.

El picante mensaje de Mauro Icardi confirmando que está desempleado.

"Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado.Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo", cerró filoso apuntando contra los haters.

¿La China Suárez deja a Mauro Icardi en su peor momento?

En medio de las repecusiones por el video que grabó la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi, salió a la luz un bombazo sobre su futuro.

Mientras Mauro Icardi sigue sin tener club y con la licencia para manejar suspendida, Juan Etchegoyen reveló que la China Suárez viajaría a Europa los próximos días.

Según el periodista que se comunicó con colegas españoles, la China Suárez viajará a España en busca de nuevos proyectos de trabajo.

Además, Etchegoyen aseguró que Mauro Icardi no solo se quedó sin ofertas futbolísticas sino que se habría peleado con Elio Pino su representate de toda la vida.