Emanuel Ortega rompió el silencio y generó preocupación: "Está aniquilado"

En SQP analizaron la entrevista y quedaron impactados. "Está aniquilado, destruído, impresiona que hablé desde atrás de una puerta", comentaron. Además Pía Shaw reveló que desde el entorno de Emanuel Ortega aseguran que el cantante está muy triste y que están preocupados por su estado de ánimo.

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega con un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Prandi.

"Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", siguió despertando las sospechas de infidelidad.

"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", cerró Julieta Prandi y en LAM hablaron de los problemas que habría tenido la pareja en los últimos meses.