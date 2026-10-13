Emanuel Ortega rompió el silencio tras el sorpresivo anuncio de Julieta Prandi anunciando su separación a 27 días de su casamiento por civil.
Emanuel Ortega rompió el silencio y generó preocupación: "Está aniquilado"
El impactante descargo de Emanuel Ortega tras el comunicado de Julieta Prandi anunciando su separación
Hablando desde detrás de una puerta, Emanuel Ortega se mostró muy angustiado y no quiso salir de su casa para la entrevista. "Es un momento triste y privado quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", arrancó.
"No quiero hablar con la puerta cerrada pero no estoy de ánimo para hablar en este momento sepan entenderme. Estoy como puedo ya va a pasar son momentos. No tengo nada más para decir sepan entender el momento es algo rpivado entre dos personas", dijo cubriéndose su cara.
En SQP analizaron la entrevista y quedaron impactados. "Está aniquilado, destruído, impresiona que hablé desde atrás de una puerta", comentaron. Además Pía Shaw reveló que desde el entorno de Emanuel Ortega aseguran que el cantante está muy triste y que están preocupados por su estado de ánimo.
Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega
A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega con un comunicado en su cuenta de Instagram.
"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Prandi.
"Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", siguió despertando las sospechas de infidelidad.
"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", cerró Julieta Prandi y en LAM hablaron de los problemas que habría tenido la pareja en los últimos meses.
En pocas palabras
- Emanuel Ortega: Se mostró angustiado tras el anuncio de separación de Julieta Prandi.
- Declaraciones: Expresó que es un momento triste y privado que quisiera conservar.
- Preocupación: Desde su entorno indican que está muy triste y preocupados por su estado de ánimo.