Julieta Prandi encontró mensajes entre Emanuel Ortega y la ex novia de Joaquín Levinton

Según explicó, Josefina estuvo en el estudio de grabación de Emanuel Ortega el día viernes lo que generó una fuerte discusión entre el músico y Julieta. A pesar de esto, Josefina visitó el estudio todo el fin de semana provocando la ira de Prandi.

Qué dijo Julieta Prandi de su separación

A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega con un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Prandi.

"Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", siguió despertando las sospechas de infidelidad.

"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", cerró Julieta Prandi y en LAM hablaron de los problemas que habría tenido la pareja en los últimos meses.

¿Emanuel Ortega engañó a Julieta Prandi?

Semanas antes del casamiento, Pepe Ochoa y Pilar Smith hablaron de la crisis en la pareja y hasta de una ruptura.

"Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo", reveló De Brito sobre la información que recibieron.