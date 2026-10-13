A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar con la familia Ortega, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega.
Ana Paula Dutil habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "¡Estoy enamorada!"
Ana Paula Dutil rompió el silencio en SQP y fue contundente sobre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Su descargo
Tras el posteo de Julieta Prandi en su cuenta de Instagram comenzaron a salir fuertes versiones sobre las razones de la separación con rumores sobre una supuesta infideldiad de Emanuel Ortega con una íntima amiga de Ana Paula Dutil.
En medio de estas versiones, Ana Paula Dutil habló en SQP y fue contundente. "Me sorpendÍ como todos ustedes. Se habló como si yo tuviera que ver pero no tengo nada que ver. Me duele que me involucren, me saparé hace muchos años fue una separación de comun acuerdo", arrancó.
"Yo me enteré del casamiento por mis hijos. Me puse contenta. No somos amigas, no sé si llegaremos a serlo creo que se va a solucionar", siguió.
"Mis hijos la quieren mucho, ven a su papá en su mejor momento. No entiendo todo lo que pasó, no existe nada de mi parte estoy enamorada de otra persona", siguió contundente.
El gesto de Julieta Prandi que afectó a Ana Paula Dutil: "Le generó dolor"
A pesar de que los hijos del cantante y Ana Paula Dutil así como también Palito Ortega y Evangelina Salazar acompañaron a la pareja y se mostraron felices por el romance de Julieta Prandi y Emanuel, en SQP revelaron el contundente gesto de la modelo que afectó a Ana Paula Dutil.
Si bien Ana Paula Dutil les deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida, Majo Martino aseguró que al principio de la relación entre Emanuel y Prandi, Dutil estuvo muy afectada, en especial por las continuas fotos y videos que publicaba Julieta presumiendo su vínculo con el músico en redes sociales.
"Julieta Prandi subía muchas fotos con Emanuel y a Ana le dolía pero nadie se atrevía a decirle a Prandi que no publicara. La familia decia por favor que pare porque le está generando mucho dolor a Ana", dijo la panelista.
En pocas palabras
- Ana Paula Dutil: Rompió el silencio sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, negando su implicación.
- Versiones de infidelidad: Se rumoreaba que Emanuel Ortega habría sido infiel con una amiga de Dutil.
- Dolor pasado: Dutil confesó que le dolía ver las fotos de Prandi y Ortega al inicio de su relación.