Ana Paula Dutil habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "¡Estoy enamorada!"

"Yo me enteré del casamiento por mis hijos. Me puse contenta. No somos amigas, no sé si llegaremos a serlo creo que se va a solucionar", siguió.

"Mis hijos la quieren mucho, ven a su papá en su mejor momento. No entiendo todo lo que pasó, no existe nada de mi parte estoy enamorada de otra persona", siguió contundente.

El gesto de Julieta Prandi que afectó a Ana Paula Dutil: "Le generó dolor"

A pesar de que los hijos del cantante y Ana Paula Dutil así como también Palito Ortega y Evangelina Salazar acompañaron a la pareja y se mostraron felices por el romance de Julieta Prandi y Emanuel, en SQP revelaron el contundente gesto de la modelo que afectó a Ana Paula Dutil.

Si bien Ana Paula Dutil les deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida, Majo Martino aseguró que al principio de la relación entre Emanuel y Prandi, Dutil estuvo muy afectada, en especial por las continuas fotos y videos que publicaba Julieta presumiendo su vínculo con el músico en redes sociales.

"Julieta Prandi subía muchas fotos con Emanuel y a Ana le dolía pero nadie se atrevía a decirle a Prandi que no publicara. La familia decia por favor que pare porque le está generando mucho dolor a Ana", dijo la panelista.