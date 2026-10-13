Mariana Marx, una escritora amiga de la familia Ortega que fue señalada como la mujer que provocó los celos de Julieta Prandi rompió el silencio y habló de los rumores que la vincularon con Emanuel Ortega.
"Julieta Prandi llegó de sorpresa": Habló la mujer que fue vinculada con Emanuel Ortega
Mariana Marx rompió el silencio y habló de los rumores de infidelidad sobre Emanuel Ortega. Su descargo
Según revelaron en Intrusos Julieta Prandi le hizo una escena de celos a Mariana cuando la escritora estaba grabando un audio libro en el estudio de grabación de Emanuel Ortega haciéndola sentir incómoda y protagonizando un episodio escandaloso.
Íntima amiga de Ana Paula Dutil, Marina Marx habló en SQP y fue contundente. "Todo es una mentira cuando fui al estudio de emanuel me acompañaba Ana Paula que se quedó en el auto y había un asistente. Estábamos grabando y apareció Julieta Prandi de sorpresa. Estábamos leyendo, me preguntó de mi libro y nada más, no pasó nada malo", arrancó.
"Ella me dijo leeme tu libro, que trágico lo que escribís y ahí me di cuenta que no tenía que hacer un audio libro y me fui. Es verdad que estaba temblando", dijo sobre la reacción que tuvo al cruzarse con Julieta Prandi.
Julieta Prandi anunció su separación
A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil en una ceremonia íntima que destapó la interna familiar, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega con un comunicado en su cuenta de Instagram.
"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Prandi.
"Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", siguió despertando las sospechas de infidelidad.
"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", cerró Julieta Prandi y en LAM hablaron de los problemas que habría tenido la pareja en los últimos meses.
En pocas palabras
- Mariana Marx: Desmintió rumores de infidelidad con Emanuel Ortega, aclarando un incidente en su estudio.
- Separación de Prandi: Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega tras seis años de relación.
- Incidente en el estudio: Julieta Prandi habría increpado a Mariana Marx mientras grababa un audiolibro, generando tensión.