¿El Kun o el Polaco? La filosísima respuesta de Karina La Princesita

Lejos de evitar la respuesta, Karino no solo respondió sino que fue contundente. “El Polaco, el Polaco, no lo tengo que pensar", dijo sin filtro.

Y si bien Jey quiso saber más sobre las razones de su respuesta, Karina no quiso ahondar en el tema aunque expresó: “Con El Polaco tengo una relación de por vida porque somos padres de Sol… solo por eso. Porque después están como al mismo nivel”.

Días antes, Karina La Princesita habló sin filtro en LAM y admitió que engañó a uno de sus ex por venganza.

“Yo si fui infiel, no voy a decir con quién, pero sí, hace mucho, merecido igual”, dijo luego de que Ángel de Brito le preguntara a sus angelitas si algunas vez habían engañado a su pareja.

“Para que entienda lo que se sentía, igual a mi no me gustó, me sentí muy culpable”, continuó. Además Karina contó que estuvo con alguien muy cercano a su pareja aunque aseguró que si bien no se arrepiente no lo lo volvería a hacer.