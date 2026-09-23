A días del debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, Wanda Nara habló con las cámaras de LAM y tuvo un filoso cruce con Karina Iavícoli.
El irónico mensaje de Wanda Nara tras su cruce con Karina Iavícoli: "Uy..."
Los posteos de Wanda Nara tras la polémica por su pelea con Karina Iavícoli en LAM. Los detalles
Luego de que la panelista le preguntará por la nueva denuncia contra Martín Migueles, Wanda Nara evitó responder buscando la ayuda de su madre Nora Colosimo. “¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí!”, le pidió en vivo la mediática a Nora. “Mujeres, se tienen que independizar, vivir sus vidas, y lo que haga sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo”, siguió devolviendo el micrófono.
Luego sin saber que aún estaba siendo grabada, Wanda Nara lanzó un filoso comentario sobre Karina .“Esta pelot…”, dijo generando la reacción de todo el panel.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara redobló la apuesta y publicó un video riéndose de lo sucedido. "Uy quedó abierto el mic", escribió irónica.
La mamá de Wanda Nara tajante sobre el romance de su hija con Martín Migueles
Ángel de Brito presentó a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, como nueva integrante fija del panel tras la salida de Juli Argenta por maternidad.
Sin pelos en la lengua, Nora Colosimo arrancó con todo, hablando sin pelos en la lengua y dando información explosiva sobre sus hijas.
Contundente, Nora no dudó en desmintir los rumores de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles que corrieron los últimos dias, en especial, luego de las fotos de la rubia con L-Gante.
"Están diez puntos, no se separaron. Martín cae bien es compañero, deportista, divertido", dijo sobre el empresario a quien defendió a pesar de las causas en las que está involucrado por sus negocios con Elías Piccirillo. "No subestimen a Wanda, se creen que si estuviera en peligro estaría con Martín?", lanzó segura de la elección de su hija.
En pocas palabras
- Wanda Nara lanzó un irónico mensaje en redes sociales tras un cruce con Karina Iavícoli en LAM.
- La mediática publicó un video riéndose y escribió: "Uy quedó abierto el mic".
- La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, desmintió rumores de separación de su hija con Martín Migueles.