En medio de las repercusiones por el feroz posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña tratratándolo de mentiroso por las declaraciones que dio en PH:Podemos Hablar y señalándolo por no tener suficiente contacto con los hijos que tuvo con la China Suárez, el actor chileno sorprendió a sus seguidores con un impactante anuncio.
El fuertísimo motivo por el que Benjamín Vicuña se bajará de su obra teatral
Salió a la luz la verdad detrás de la sorpresiva decisión de Benjamín Vicuña sobre su futuro. Los detalles
A través de sus redes sociales, Benjamin Vicuña anunció que dejará su trabajo en la obra teatral Secreto en la Montaña, que protagoniza con Esteban Lamothe.
"En seis semanas me despido de Secreto en la montaña”, arrancó. "Para cumplir con proyectos cinematográficos con Álex de la Iglesia y Matías Bize, pactados antes de empezar la obra”, aclaró Vicuña en otra publicación.
A pesar de su explicación, en La Posta del Espectáculo revelaron que la verdadera razón de su partida sería que la obra no está funcionando bien económicamente y que no tuvo el éxito esperado. Debido a esto, Vicuña adelantó su salida para viajar a España a grabar su próximo proyecto.
Benjamín Vicuña confesó si está amenazado por la China Suárez y Mauro Icardi
Por primera vez, Benjamín Vicuña habló de la supuesta amenaza velada que estaría recibiendo por parte de la China Suárez y Mauro Icardi quien disparó una escandalosa indirecta publicando una llamativa foto de un baño que haría referencia a un viejo mensaje de la China acusaba a Vicuña de encerrarse en el baño con sus adicciones mientras está al cuidado de sus hijos.
"Cuando pone la foto del baño hay una amenaza como de vamos a contar algo porque ella lo amenazó privadamente con videos. Benjamín Vicuña les tiene miedo porque lo tienen amenzado... les tiene terror, hay cosas que la China Suárez tiene en contra de él", explicaba Yanina Latorre.
Ahora, Vicuña habló con el notero de Sálvese Quien Pueda y fue contundente. "No es por ahí", dijo cuando le consultaron aunque evitó referirse al posteo de Mauro Icardi y dar más detalles sobre su presente con la madre de sus hijos.
En pocas palabras
- Benjamín Vicuña: Dejará la obra "Secreto en la montaña" en seis semanas.
- Proyectos: La decisión se debe a compromisos cinematográficos previos en España.
- Rumores: Se especula que la baja podría deberse al bajo rendimiento económico de la obra.