georgina rodriguez taparrabos.jpg Desde el Mar Rojo, Georgina Rodríguez confirma que es la reina de hilo dental en clave taparrabos XS.

En pleno furor por el estreno de la nueva temporada de su reality Soy Georgina en Netflix, Georgina comparte con sus fans más detalles de su vida a través de su cuenta de Instagram.

Desde el Mar Rojo, Georgina Rodríguez está mostrando además los modelos de bikinis más explosivos como hilo dental taparrabos ultra XS en clave off-white que llevó para su paseo en yate.

georgina rodriguez hilo dental.jpg Desde el Mar Rojo, Georgina Rodríguez confirma que es la reina de hilo dental en clave taparrabos XS.

►TE PUEDE INTERESAR: Emilia Mernes lleva el corporate core al extremo y paraliza la tendencia: ultra mini al ras y más

Georgina Rodríguez paraliza las Maldivas

La diosa viajó a Las Maldivas para disfrutar de unas paradisíacas vacaciones y desde allí presumió su figura al máximo sumándose a la bikini furor.

georgina rodriguez taparrabos.jpg En taparrabos ultra XXS, Georgina Rodríguez paraliza las playas.

Sin tapujos, Georgina Rodríguez posó luciendo una bikini de bombacha taparrabos ultra XXS color verde y la combinó con remera sporty logrando un combo infernal.

Georgina Rodríguez cautiva con su look sporty

►TE PUEDE INTERESAR: Desde la pileta, Jesica Cirio el copia el taparrabos ultra XXS a Sol Pérez y paraliza la temporada

goergina rodriguez calzas ultra minis.jfif En calzas ultra XXS, Georgina Rodríguez se muestra como nunca y paraliza las calles de Madrid.

La morocha sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos de su paseo por las calles de Madrid donde resaltó su figura como nunca antes, con unas calzas ultra XXS y ceñidas que marcaban hasta el último centímetro.

Georgina Rodríguez combinó sus calzas con buzo color gris y debajo un crop top blanco con recortes en la espalda logrando un look sporty imposible de pasar desapercibido como quedó comprobado con la catarata de likes que recibió.

goergina calzas 2.jfif En calzas ultra XXS, Georgina Rodríguez se muestra como nunca y paraliza las calles de Madrid.

►TE PUEDE INTERESAR: Ultra ceñido y al rojo vivo, Coti Romero anticipa la Navidad con su vestidito más audaz

Georgina Rodríguez paralizó la cancha con su look

Instalados en Arabia Saudita, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo siguen mostrándose más enamorados y consolidados que nunca acompañándose en todas las actividades y proyectos personales.

►TE PUEDE INTERESAR: Sin ropa interior, Evangelina Anderson se suma a los pantaloncitos más audaces de la primavera

Por este motivo, Georgina no dudó en ir a la cancha a alentar a su marido robándose todas las miradas con un look de transparencias imposible de pasar desapercibido, prendiendo fuego la tribuna.

georgina rodriguez transparencias cancha.jfif Georgina Rodríguez paraliza la cancha de Arabia con su combo más audaz: transparencias, ultra shorts y más.

Siempre en tendencia, Georgina Rodríguez se sumó al furor de las medias ultra transparentes color negro combinándolas con shortcitos de jean ultra cortos y ceñidos. Súper sexy, la diosa eligió un bodysuit negro al tono y cerró su atuendo con maxi cartera Hermes.

►TE PUEDE INTERESAR: Dejando su hilo dental a la vista, Romina Malaspina es la reina más audaz de Halloween

Georgina Rodríguez reina de las transparencias

Convertida en toda una trendsetter, Georgina Rodríguez convierte en tendencia todo lo que luce dándole su propio toque a los estilos furor e incluso llevándolos antes que otras reconocidas fashionistas.

►TE PUEDE INTERESAR: Sin brassier, Emilia Attias se muestra en transparencias como ninguna y paraliza París

georgina rodiguez transparencias.jpg Georgina Rodríguez se muestra con ultra transparencias y paraliza la tendencia.

►TE PUEDE INTERESAR: Taína Gravier le copia a Laurita Fernández y lleva el mini vestido estampado que paralizará la temporada

En esta oportunidad, Georgina Rodríguez no se quedó afuera del must have de las transparencias, una de las fórmulas infaltables de la temporada primavera-verano 2023/2024.

La morocha fue una de las primeras en llevar el estilo más atrevido durante unas vacaciones en Mallorca con un vestido ultra ceñido color amarillo pastel y causó sensación viral.

georgina transparencias 2.webp Georgina Rodríguez se muestra con ultra transparencias y paraliza la tendencia.

Georgina Rodríguez se suma a la ropa interior a la vista

Apostando por un outfit sporty chic, Georgina cautivó a sus seguidores con un conjunto de ultra mini deportiva, crop top al tono, mangas con recorte y, por supuesto, colaless blanca a la vista.

georgina rodriguez tanga a la vista.jpg Georgina Rodríguez se muestra con la tanga a la vista y paraliza Madrid.

Súper canchera lo combinó con zapatillitas blancas y medias a la vista logrando un combo ideal para copiar.

►TE PUEDE INTERESAR: Julieta Poggio se sumó a las transparencias llevándolas como nunca antes