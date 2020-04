Daniela Lopilato picante ante los críticos de Michael Buble: "No les gusta ver familias felices"

Daniela Lopilato, hermana de Luisana y Darío Lopilato, rompió el silencio y defendió a su cuñado Michael Buble luego de haber sido acusado de violento.

Este fin de semana, Luisana y Michael publicaron un video que generó gran polémica.

Tras el escándalo que se ocasionó tras que una usuaria recolectara varios fragmentos de los videos de Luisana Lopilato y su marido Michael Bublé en los que se ve actitudes violentas del cantante se desató la polémica.

El video muestra cómo en distintas ocasiones el cantante canadiense trata a la actriz de forma brusca en sus formas como al momento de abrazarla, darle un beso, pegarle un codazo, sacarle un cuchillo fuerte de la mano a la hora de cortar la torta de cumpleaños de uno de sus hijos o hasta una actitud desafiante en la entrevista que dieron juntos en el living de Susana Giménez. La usuaria además sumó una declaración de Bublé en la que él asegura que es un poco “violento”.

Todo esto enfureció a la pareja que hace pocos días cumplieron 9 años de casados. Luisana hizo un fuerte descargo en sus redes, muy enojada con esta usuaria a la que acusó de querer tener más seguidores a partir de una falsa acusación y además negó que su marido fuera tal como esta persona intentó hacerlo parecer.

Ahora, fue Daniela, la hermana nutricionista de la actriz, la que salió a defender a su cuñado.

"Por si no queda claro…la verdad que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro, y ahora que tienen tiempo, en vez de hacer eso, se fijan en ustedes (por Luisana y Michael) que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero", escribió la rubia muy enojada.