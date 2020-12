Dalma Maradona le respondió a la hermana de Diego: "A esa señora la llamé y no atendió"

Esta mañana Ángel de Brito leyó varios mensajes de Dalma al aire entre los que aseguraba que había llamado cinco veces a su tía infructuosamente. "Nosotros no mandamos a Yanina a decir nada. Nosotros no estamos hablando con nadie. Vi lo que dijo mi tía pero por respeto a mi papá, ahora no le voy a contestar", leyó el conductor al aire.

"A esa misma señora la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo 'después te llama', y nunca más se comunicó más conmigo", agregó De Brito, y mostró una captura de las cinco llamadas que le hizo a su tía Ana sin respuesta. "Estoy destruida y no sé cómo seguir adelante. Voy a salir por mi hija pero no sé cómo voy a hacer y no tengo ganas ni de hablar. No veo tele ni nada, hablo con mi hermana y con mi mamá", agregó en un último mensaje Dalma.