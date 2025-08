pampita zaira nico furtado ibiza Confirman el romance de Zaira Nara y Nico Furtado: "Ella se mudó con él".

"Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no", agregó sobre las primeras versiones que lo vinculaban con Pampita, recién separada de Martín Pepa.

Zaira Nara al borde de la censura con su enteriza

Desde allí, Zaira Nara no para de imponer tendencia y adelantar los looks que serán furor la próxima temporada primavera verano aunque ahora fue al máximo de la sensualidad.

Zaira Nara se la jugó como nunca antes, desafieando los límites de la sensualidad con una enteriza ultra cavada de espalda al descubierto.

zaira nara enterizaa ibiza

Zaira Nara incluso agregó emojis para no ser censurada y hasta Wanda Nara quedó enloquecida con su posado. "La hermana de mis sueños", escribió la top.

Zaira Nara impone tendencia en Ibiza

Zaira Nara está anticipando los must have del verano 2026 en cada una de sus salidas y tardes de mar y playa. Como no podía ser de otra manera, las microbikinis no se quedaron afuera presumiendo su lomazo con los modelos más sexys y fashionistas.

zaira bikini metalizada ibiza

En esta oportundad, Zaira Nara sorprendió con la tendencia metalizada luciendo una microbikini mixta de bombacha colaless turquesa y corpiño violeta, luciendo como toda una sirena desde las rocas.

Escracharon a Wanda Nara y Zaira Nara en Uruguay: "¡Patas sucias!"

La familia Nara volvió a ser noticia, esta vez por los rumores que llegaron desde Uruguay donde Wanda y Zaira Nara viajaron el domingo.

Al iguall que Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara y Zaira Nara decidieron celebrar el Día del Padre con un viaje express a Uruguay acompañadas por Andrés Nara. Desde allí, las hermanas no pararon de subir fotos y videos aunque fueron algunos de los presentes los que las mandaron al frente según revelaron en Puro Show.

wanda nara zaira nara uruguay.avif

"Nuestros seguidores están por todos lados y las vieron (a las hermanas Nara) en Buquebus volviendo de Uruguay. Me contaban que estaban hablando a los gritos. ¿Y de qué hablaban? De una foto que había subido Elian, alias L-Gante”, arrancó Pochi de Gossipeame.