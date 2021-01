Cande Ruggeri salió a la calle y le dijeron de todo: "Quedate en tu casa idiota"

“Les quería contar yo que hace unos días me agarró COVID y para que sepan que estoy bien. Los primeros dos días no estuvieron buenos, levanté mucha fiebre, me sentía muy muy mal con dolor de espalda, de garganta, se me inflamaron los ganglios. Fue horrible”, arrancaba diciendo la Cande sobre los síntomas que vivió.

cande corona.jpeg

“Después de unos días que estoy y me siento bien quería pedirles que no nos relajemos. No es que yo me relajé pero todavía no sé dónde me lo contagié. Estoy aislada en mi casa para cuidar a todos”, continuaba preocupada.

Sin embargo, Cande logró vencer la enfermedad y tras varios días de aislamiento fue dada de alta. Feliz con la noticia, la rubia compartió su primer salida en su cuenta de instagram pero fue muy cuestionada y criticada por sus haters.

Sorprendida con la reacción, Candela decidió realizar una captura de pantalla de los mensajes más agresivos y los reposteó en sus redes.

"Forra, ¿ayer con coronavirus y hoy ya de alta? ¿Te hisopaste? Desparramando el virus, delirante. Quedate en tu casa, idiota", escribió una seguidora y Cande le contestó.

"Esta persona no para un segundo de insultarme. Ojalá encuentre algo que hacer de su vida con el tiempo al pedo que gasta en insultar. Ya la bloqueé, no quiero estas energías en mi vida", sentenció.