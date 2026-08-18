Benjamín Vicuña rompió el silencio luego del feroz posteo de Mauro Icardi tratratándolo de mentiroso por las declaraciones que dio en PH:Podemos Hablar y señalándolo por no tener suficiente contacto con los hijos que tuvo con la China Suárez.
¡Bombazo! Benjamín Vicuña confesó si está amenazado por la China Suárez y Mauro Icardi
Por primera vez, Benjamín VIcuña habló sin filtros sobre la verdad detrás de las provocaciones de Mauro Icardi y la China Suárez
Por primera vez, Benjamín Vicuña habló de la supuesta amenaza velada que estaría recibiendo por parte de la China Suárez y Mauro Icardi quien disparó una escandalosa indirecta publicando una llamativa foto de un baño que haría referencia a un viejo mensaje de la China acusaba a Vicuña de encerrarse en el baño con sus adicciones mientras está al cuidado de sus hijos.
"Cuando pone la foto del baño hay una amenaza como de vamos a contar algo porque ella lo amenazó privadamente con videos. Benjamín Vicuña les tiene miedo porque lo tienen amenzado... les tiene terror, hay cosas que la China Suárez tiene en contra de él", explicaba Yanina Latorre.
Ahora, Vicuña habló con el notero de Sálvese Quien Pueda y fue contundente. "No es por ahí", dijo cuando le consultaron aunque evitó referirse al posteo de Mauro Icardi y dar más detalles sobre su presente con la madre de sus hijos.
El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña
Meses antes del ataque de Mauro Icardi a Benjamín Vicuña, la China Suárez explotó contra su ex tratándolo de mal padre, acusándolo de infiel y hablando de adicciones.
"Quién no habla con la prensa porque “no es mediático” pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", arrancó.
"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló. "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".
"El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza". "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'", siguió.
En pocas palabras
- Benjamín Vicuña: Rompió el silencio sobre supuestas amenazas de la China Suárez y Mauro Icardi.
- China Suárez: Publicó mensajes previos contra Vicuña, acusándolo de infidelidad, maltrato y adicciones.
- Vicuña se defendió: Declaró "No es por ahí" ante las consultas sobre las provocaciones y amenazas que estaría recibiendo por parte de la China Suárez y Mauro Icardi.