YANINA FERNANDA IGLESIAS Ángel de Brito reveló el drama secreto que vive Yanina Latorre.

Días antes, Yanina Latorre se cruzó con Nazarena Vélez por defender a Fernanda Iglesias. "Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás", siguió Nazarena Vélez pero Latorre fue contundente: "Yo cuando digo que tengo data no quiero lastimar a nadie, me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena".

Los desgarradores mensajes de los hijos de Yanina Latorre tras los rumores sobre Diego Latorre

Tras un descargo feroz en Sálvese Quien Pueda donde liquidó a Fernanda Iglesias tratándolade resentida, mediocre y mala compañera, Yanina Latorre habló del apoyo que recibió de sus hijos Dieguito y Lola Latorre.

En LAM, Yanina Latorre se mostró emocionada y leyó los mensajes que le mandaron sus hijos tras la feroz defensa que hizo de su familia. "Cuando terminó el programa un chico de 22 años, que tiene otro tipo de vida, que no es televisivo, que no es mediático, me pone: 'te amo, ma. Sos lo máximo. De verdad, sos lo mejor que pasó en la vida'", leyó Yanina.

"'Vos no hiciste nada malo, ma. Imaginate lo pelotuda que tiene que ser una persona contando eso, que ni siquiera es tuyo'. Y cuando terminé me pone: 'te amo, la rompiste'. Y yo me quedo con mis hijos porque yo doy la vida por ellos", siguió la conductora sobre el mensaje que le mandó Lola Latorre.