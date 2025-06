YANINA MARINA CALABR.jpg Acusan a Marina Calabró y Rolando Garbano de mugrientos: "Se lava por parroquias".

"Me la fumé tres meses en el pase de la radio contando que se lava por parroquias. ¡Le tiene miedo al agua! Le tiene fobia, dice que el padre también tenía... Ella se tira agua con un vasito y se limpia... Bañarse es que te corra el agua y te saque el olor a todo... El pelo se lo lava en la pileta de la cocina, en donde se cocina y hay comida, se lava cada dos días", agregó picante.

Yanina Latorre destrozó a Marina Calabró: "Traidora, no la puedo ni ver"

Yanina Latorre dio su opiión sobre el romance de Marina con Rolando Barbano y fue letal.

“¿Estás bien con Marina?”, le preguntó Viviana Canosa en una entrevista telefónica. “No, yo a Marina no la puedo ni ver. Porque es una traidora. Vos no me traicionaste nunca. En realidad, ya no hay pase con Marina. Hasta hace dos días, me saludaba. Como ahora refloté lo que había pasado, ya me quitó el saludo”, explicó Yanina Latorre sobre su pelea con Calabró.

yanina latorre marina calabro.jpg

“Fue a llamar a Mandarina (la productora) a los gritos ‘que Yanina no hable más de mí’. Flaca, ¿qué te pasa? A mí no me calla nadie. Y si no, llamame vos a mí", siguió indignada luego de lo que hizo Marina Calabró a sus espaldas.

"¿Viste esas que llaman al de arriba para que vos te calles? No las aguanto. Eso hace que yo quiera hablar más, ¿por qué yo me callaría? Me dan vergüenza ella y (Rolando) Barbano (su pareja)”, cerró sin guardarse nada.

Ángel de Brito liquidó a Marina Calabró: "Rolando Barbano te usa"

Marina Calabró desmintió los rumores sobre su llanto desconsolado al final del pase en el noticiero de A24 y Ángel de Brito redobló la apuesta.

Una vez más, Marina Calabró se ofendió con LAM y Ángel de Brito, con quien viene teniendo varios cruces desde que inició su romance con Rolando Barbano. El conductor escribió un picante mensaje en twitter que indignó a Marina. "No te preocupes, Rolando Barbano, que las cámaras del Ejército de LAM no te buscan más. Seguí humillando a esta pobre mujer. Sigan con su show patético", escribió Ángel sobre los pases que está haciendo la pareja.

marina calabro angel de brito rolando.webp

Lejos de dejarlo ahí, fue por más y luego del descargo de Marina Calabró fue por más. "Me aburrí tanto con la explicación. A ver, humillada, Marina, me lo dijiste vos. Fue un término que usaste vos charlando conmigo diciendo que Barbano te humilló. Y es un hecho televisivo lo que estamos analizando porque ustedes son dos mediáticos que perdieron toda seriedad en este romance tóxico", arrancó el conductor.

"No te hagas la boluda, Marina. Y por ahí le sonó despectivo, le pido disculpas si le sonó despectivo. Pero me parece una pobre mujer que está siendo humillada y usada por Barbano", cerró sin vueltas.