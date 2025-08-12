Inicio Farándula Martita Fort
Explosión en las redes sociales por el impactante piso donde vive Martita Fort. Todos los detalles de su mudanza

Tras sus vacaciones en el verano europeo donde recorrió las playas más exclusivas del jet set, Martita Fort sorprendió con un anuncio en sus redes sociales.

A sus 21 años, Martita Fort adquirió su propio departamento y lo celebró con una postal mostrando parte del impactante piso en el que vivirá a partir de ahora.

A sus 21 años, Martita Fort mostró su nuevo departamento y causó furor.

"Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola. Algo que quiero hace muchoas años y por fin lo pude hacer", arrancó Martita en su posteo.

"No saben lo que significa para mí. Estoy muy feliz y les voy a ir mostrando como va quedando", agregó sobre las remodelaciones y cambios que hará en su nuevo hogar.

Martita Fort se suma a la empresa familiar

Hija de Ricardo Fort y heredera de las acciones de su padre en la empresa familiar Felfort, Martita Fort confirmó que trabajará en la compañía.

"Actualmente a mí y a mi hermano nos representa César Carozza en las reuniones de directorio. Nos gustaría empezar este año”, dijo en una entrevista con revista Caras.

martita fort trabajo compañia.jpg

“Comenzaré lavando los baños, pero algo haré”, agregó divertida y humilde. Además, Martita Fort confirmó que ya tienen pensado un nuevo chocholate junto a su hermano Felipe Fort, quien desde hace años está dedicado a su carrera empresarial.

La reacción de Martita Fort al embarazo de Rocio Marengo

Desde hace más de 15 años, Rocío Marengo está en pareja con el tío de Martita Fort, mostrándose juntas en varios eventos de la familia.

Ahora, luego de que la misma Rocío Marengo publicara una foto de la primer ecografía de su bebé, Martita Fort sorprendió a su seguidores el gesto que tuvo.

Como no podía ser de otra manera en la familia Fort, Martita Fort le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito y acompañó la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia. "Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.

