Fabio Alberti reveló por qué no trabajó más con Diego Capusotto: "Me echó"

Luego de afirmar que "Todo por 2 pesos" se podría hacer en la actualidad, Alberti le contó a El Presto que no tiene relación con Diego Capusotto. “Tengo la mejor, pero no tengo relación con Diego como no la tengo con nadie. Con Alacrán apenitas, porque tiene Instagram, pero Diego no tiene”, explicó el humorista, en referencia a que hace años que vive en Uruguay.

Todo por 2 pesos.jpg Otros tiempos. Diego Capusotto y FAbio Alberti en "Todo por 2 pesos".

Por qué Diego Alberti no volvió a trabajar con Diego Capusotto

“Nos cansamos con Diego. Yo entiendo, yo lo cansé. Yo me hago cargo”, reconoció Alberti. Luego detalló: “A mí me echaron (Pedro) Saborido, (Néstor) Montalbano y Capusotto, y en ese momento hacíamos las obras de teatro. Ellos me alejaron, e hicieron muy bien porque a ellos les fue muy bien en lo que hicieron”, dijo.

Luego reflexionó: “Y está bien que me hayan echado. Yo era un hereje dentro de ese grupete de teatro. Y ellos hicieron muy bien, se contactaron con canales, con gente…”, agregó Alberti, en referencia a la evolución de "Todo por 2 pesos" en "Peter Capusotto y sus videos".

Finalmente Alberti negó categóticamente que el grupo lo haya despedido “por cuestiones ideológicas”. “No es por ideología. Es por vicios, por cosas. Ellos son gente sana y yo no”, confesó Fabio, que resaltó que “a ellos les fue muy bien y a mí me encanta”.