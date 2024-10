La administración de alimentos y medicamentos realizó el anuncio el 15 de agosto diciendo este producto podía causar consecuencias de salud adversas pero nada grave.

jugo de manzana.webp Varias investigaciones muestran que la enfermedad inducida por arsénico aumenta en pacientes con mala alimentación o desnutridos.

Sacaron 9.535 cajas de jugo de manzana de la marca Great Value en 25 estados, Puerto Ricos y el distrito de Columbia. La compañía, refresco Beverages Us Inc. retiro las cajas de seis frascos de 8 onzas. Los niveles del ácido arsénico encontrados en el jugo de manzana son bajos y la FDA no cree que causarían problemas graves de salud.

La portavoz de Walmart comunicó: “Hemos retirado este producto de las tiendas más afectadas y estamos trabajando con el proveedor en la investigación”.

►TE PUEDE INTERESAR: Retiran de Walmart, Target y otros supermercados una de las verduras más consumidos

Qué es el ácido arsénico

Según La agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades, este ácido es un elemento y un mineral que se encuentra distribuido ampliamente en el ambiente. Algunas de las fuentes son alimentos, agua, cielo y aire.

acido arsenico.jpg Un paciente con ingesta crónica de arsénico por el agua de bebida muy probablemente presente una neuropatía periférica.

Este componente puede causar daños series en los aparatos y sistemas neurológicos, respiratorio, hematológico, cardiovascular, gastrointestinal y otros. Este es un carcinógeno que afecta múltiples aparatos y sistemas

La agencia comenta: "Las diferencias interindividuales y poblacionales en la capacidad para metilar arsénico, así como el estatus nutricional pueden ser factores importantes en la susceptibilidad a la toxicidad por arsénico.".