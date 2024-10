Retiran de Walmart, Target y otros supermercados una de las verduras más consumidos

Cebollas verdes, supermercados.jpg

El listado de productos retirados de los supermercados de Estados Unidos

Los productos afectados por este retiro son las cebollas verdes sin hielo, que incluyen las siguientes presentaciones:

Church Brothers : Cebolletas sin hielo, 4x2 lb, código de lote CB272378.

: Cebolletas sin hielo, 4x2 lb, código de lote CB272378. Trader Joe’s : Cebolla verde sin hielo, 24 unidades de 6 onzas, código de lote CB272378, con fecha de empaque 092524.

: Cebolla verde sin hielo, 24 unidades de 6 onzas, código de lote CB272378, con fecha de empaque 092524. Fresco Imperial: Cebolla verde sin hielo, 4 unidades de 2 libras, código de lote CB272378.

Este retiro afecta a ciertos estados de EE. UU., como Alabama, California, Florida, Georgia, y otros, así como a algunos clientes en Canadá.

¿Qué hacer si compraron estos productos?

Si has comprado alguna de las cebollas verdes retiradas, es importante que las deseches de inmediato y no las consumas. Church Brothers Farms ha indicado que hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad relacionados con este problema.

Para cualquier pregunta o inquietud, los consumidores pueden comunicarse con la línea directa de Church Brothers Farms al 1-877-590-0428, disponible de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora estándar del Pacífico) o enviar un correo electrónico a [email protected].

Recuerda que la Salmonella es un patógeno que puede afectar la salud de cualquier persona, pero es especialmente peligroso para niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Ante cualquier síntoma como fiebre, diarrea o náuseas tras el consumo de cebollas verdes, se recomienda buscar atención médica de inmediato.