Walmart pone en oferta un exclusivo producto de Apple a un precio nunca antes visto

Sensores:

Acelerómetro de alta fuerza g.

Sensor óptico de frecuencia cardíaca de segunda generación.

Altímetro siempre activo.

Brújula.

GPS, GLONASS, Galileo y QZSS.

Funciones:

Detección de caídas.

Notificaciones de ritmo cardíaco irregular.

Seguimiento del sueño.

App Entrenamiento con más de 90 tipos de entrenamiento.

Apple Pay.

Siri.

Walkie-Talkie.

Resistente al agua hasta 50 metros.

Compatibilidad:

iPhone 8 o posterior con iOS 16 o posterior.

¿Es bueno el Apple Watch de oferta en Walmart?

apple_watch.jpeg

Según indicaron expertos al momento de su lanzamiento, este reloj inteligente es más básico que los modelos más completos de Apple, pero sin embargo es "muy recomendable". Es, sin ir más lejos, el dispositivo de entrada para quienes necesitan un reloj que los acompañe a la hora de hacer deporte, pero no tiene toda las funciones que sus "hermanos mayores", el Apple Watch Ultra y el Apple Watch Series 9.

Su diseño no es novedoso, ya que mantiene la misma forma que su antecesor directo. La única función que algunas personas pueden extrañar es la always on, es decir la que mantiene la pantalla prendida en todo momento. Para encenderla hay que mover la muñeca o tocar la pantalla, algo que no debería ser un gran problema para nadie.

En resumen, quienes quieran un reloj de Apple sin desembolsar más de 200 dólares deben aprovechar esta oportunidad, que no se sabe cuándo se repetirá.