Walmart: conoce el artículo para sacar nieve que te permite ahorrar 29 dólares

Está impulsado por un potente motor de 13 amperios y mueve hasta 550 libras de nieve por minuto. Otro de los puntos fuertes que tiene la máquina es que su duradero rotor es resistente al frío y la abrasión de 2 palas corta una franja de 18 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de profundidad con cada pasada. Además de su capacidad de arado, tiene un conducto de descarga ajustable que gira 180 grados para proporcionar un control total sobre la dirección de la corriente de nieve.

Quita nieve.jpg No necesita gas ni nafta ya que es eléctrico.

Por su lado el deflector de rampa también se puede ajustar para controlar la altura de la corriente de nieve. En la parte inferior tiene ruedas todoterreno de fácil deslizamiento que hacen que el Snow Joe Ultra sea fácil de girar y maniobrar con cada pase. Mientras que la cuchilla raspadora en la base de la unidad raspa eficientemente la nieve hasta el suelo sin dañar su cubierta o pavimento.

Para que analices si deseas incorporarlo en tu vida (y para que te la simplifique) tienes que saber que no es necesario gas, petróleo ni afinaciones porque es alimentado eléctricamente lo que facilita su encendido y mantenimiento.

Los usuarios valoran positivamente el producto de Walmart

Los usuarios de la máquina sopla nieve la valoran positivamente en la página mencionada, así lo manifestó Susan: "No estábamos seguros de que esto funcionara para la variedad de nieve que recibimos aquí en Alaska. ¡Me alegra informar que manejó 6” de nieve húmeda como un campeón!"

Si pudiera darle 6 estrellas, ¡lo haría! Si pudiera darle 6 estrellas, ¡lo haría!

Yomisse adquirió el Snow Joe Ultra el 9 de enero del 2025 y sus palabras denotan alegría: "Pequeño y potente, hizo un gran trabajo quitando más de 7 pulgadas de nieve este enero de 2025 en Indiana desde mi camino de entrada" Además hizo una diferenciación entre esta maquina eléctrica y las que tuvo en el pasado: "Hace años tuve una potente unidad de gas, por lo que no estaba seguro de cómo funcionaría la eléctrica. Un amigo me recomendó la electricidad por la conveniencia de no tener el mantenimiento de una unidad de gas (bujías, limpieza, gas), así que lo intenté".

Iva también se mostró sorprendida a sus 70 años quien manifestó: "Me alegro de haber conseguido el pequeño que puedo levantar con una mano para maniobrar. ¡La mejor noticia sin dolor de espalda!".

Quita nieve3.jpg Rápido, seguro y ¡sin dolor de espalda!

Su precio habitual es de 179 dólares, pero si ingresas al sitio web de Walmart puedes encontrarlo en 149,99 dólares, es decir, ahorras 29,01 dólares en esta compra.

(Diario Uno no tiene relación comercial con las empresas mencionadas en este artículo periodístico).