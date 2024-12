Una niña destroza una tienda Walmart y arma un espectáculo salvaje

Por momentos algunos compradores intentaron detenerla, pero una mujer defendió su comportamiento explicando: "¡No saben por lo que está pasando!". No se conoce si la mujer tiene relación directa con la niña, o si era simplemente una compradora que deambulaba por esa sucursal de Walmart Estados Unidos y decidió defenderla.

Los clientes quedaron atónitos, con una mezcla de frustración e incredulidad. De hecho, se escuchan los murmullos de algunos que se preguntan: ¿Dónde están los padres de la niña? El ambiente de Walmart quedó tenso y dividido entre los testigos que querían ayudar a detener el comportamiento de la menor que se arrojaba al piso a gritar, y la mujer que la defendía pidiendo que no se le acerquen.

El video circuló por las redes sociales acumulando millones de visualizaciones y comentarios por parte de los usuarios. Se generó un debate acerca de la crianza de los niños, muchos se mostraron indignados por la falta de control y apuntaron a sus cuidadores. Otros cibernautas se pusieron a reflexionar acerca de la crianza, la disciplina y los valores de la sociedad de hoy en día.

Embed - “Where is her mother — or whoever she’s with?” An ill-mannered young girl is going viral after trashing a #Walmart store — including smashing multiple glass bottles, in a wild caught-on-camera spectacle viewed millions of times online. See more at the link in our bio.