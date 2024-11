Tus CD´s antiguos valen una fortuna en Estados Unidos: entérate cómo hacer dinero con ellos

cdscds.jpg

En esta nota te contamos de esta oportunidad única para hacer dinero y ayudar a la inmortalización de los famosos CD´s.

Tus CD´s viejos: una nueva manera de hacer dinero en Estados Unidos

Algunos discos lanzados en los años 80, 90 y 2000 se han convertido en verdaderas joyas de colección, y su valor puede sorprenderte. Aquí te contamos cuáles son los más buscados y cuánto podrían valer.

1. Bruce Springsteen – The Future of Rock and Roll

Este disco doble promocional, lanzado exclusivamente en Japón en 1988, es tan raro que su valor actual alcanza los 1,400 dólares. Si tienes esta joya de The Boss, estás de suerte.

2. Prince – My Name Was Prince

En 1993, Prince lanzó solo 50 copias de este álbum en Japón para promocionar The Hits/The B Side. Hoy en día, si encuentras una de estas copias exclusivas, podrías venderla por más de 6,000 dólares.

cdsviejooos.jpg

3. Paris Hilton – Paris

Aunque el álbum debut de Paris Hilton no parece un clásico de colección, las 500 copias falsas creadas por el artista Banksy en 2006 son extremadamente valiosas. Con remixes de Danger Mouse en lugar de las canciones originales, estas ediciones pueden valer más de 10,000 dólares.

4. Now That’s What I Call Music 4

La primera versión en CD de esta famosa compilación se lanzó en el Reino Unido en los años 80, con solo 500 copias originales. Su valor actual está entre 250 y 500 dólares, siempre y cuando no se trate de la reedición de 2019.

5. Coldplay – The Safety

Antes de ser mundialmente famosos, Coldplay lanzó 150 copias de su EP The Safety en 1998, regalando otras 350 a sus allegados. Hoy en día, este disco puede valer cerca de 2,000 dólares.

6. Nirvana – Pennyroyal Tea

Este sencillo fue retirado en 1994 tras la muerte de Kurt Cobain, lo que lo convirtió en un artículo raro y muy codiciado. Su valor actual ronda los 2,500 dólares.

7. Michael Jackson – Smile

Este sencillo, lanzado exclusivamente en Austria en 1997, fue cancelado poco después. Solo quedan unas pocas copias y cada una puede alcanzar un precio cercano a los 2,000 dólares.

cdsviejos.jpg

8. David Bowie – Sound + Vision

Esta exclusiva recopilación de 1989 incluye 49 canciones, un disco de video, un folleto de 72 páginas y una caja de madera. Dependiendo de su estado, puede valer entre 70 y 400 dólares.

Cómo vender tus CDs de colección en Estados Unidos

Si tienes alguno de estos CDs, puedes intentar venderlos en plataformas como eBay o unirte a grupos de coleccionistas de CD en Facebook. Estos compradores están siempre en busca de piezas únicas para sus colecciones.

Puedes convertir esos discos olvidados en una fuente inesperada de ingresos.