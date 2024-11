Psicóloga de Harvard revela datos impactantes sobre la felicidad de los solteros

"Con el tiempo me di cuenta de que la soltería era lo mío. Una vez que aceptas esto, puedes invertir plenamente en tu vida como soltero: comprar una casa, perseguir tus intereses y vivir de manera plena", afirma DePaulo en una Charla Ted que tiene más de 1,7 millones de visitas en YouTube.

The NYC Big Book Award has singled out Single at Heart as a Distinguished Favorite book. This is the 3rd recognition. The others were (1) the Gold Medal winner, Independent Publisher Book Awards, and (2) Foreword INDI.jpg