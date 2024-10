Por tercera vez Anne Hathaway protagonizará a Mia Thermopolis en "El Diario de la Princesa 3"

El film fue protagonizado por Anne Hathaway, Julie Andrews y un gran elenco, y resultó un éxito luego de su estreno en salas de cine en 2001.

Ahora, la apuesta sube por tercera vez: es que la historia de Mia volverá a la pantalla grande. Se filmará una tercera entrega y y participarán actores de las anteriores películas. El sueño se ha cumplido para el fandom de Mia Thermopolis y nuevamente sabremos qué pasó con su vida.

Anne Hathaway se pronunció al respecto de una manera divertida. En vez de decir "me encuentro en instancias de rodaje" o "voy a comenzar a leer el guión de una película que me acompañó a lo largo de mi vida" solamente hizo un reel donde a través de una referencia sutil puso en evidencia las dos entregas anteriores de "El Diario de la Princesa" y contando el número tres con los dedos animó a los fans a deducir la noticia.

Embed - Anne Hathaway on Instagram: "Miracles happen Back to Genovia with @adeleblim @disney @somewherepictures. The fairy tale continues "