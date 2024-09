Miami y un festival de literatura pensado para hispanohablantes: ¿de qué se trata?

Se lanza la Fiesta de la Lectura y ya supera las doce ediciones

Desde hace doce años se hace la Fiesta de la Lectura, que celebra la palabra hispana y recoge a todas aquellas personas que hablan español. Esto se da en el marco del Mes de la Herencia Hispana y lo organiza desde hace mucho la Fundación Cuatrogatos.

Flamencos2.jpg Habrá una atención especial para las infancias.

Este año el Festival de Miami no contó con apoyo de fondos estatales para su realización. Fue una desición gubernamental que no opacó su realización. Como se trata de una Fundación que no tiene fines de lucro fue difícil pero se logró: gracias al apoyo de Artefactus Cultural Project se pudo solventar la puesta en escena de varias actividades que estarán abiertas al público la primera semana de octubre.