Los mejores restaurantes de Estados Unidos lanzan bolsas de comidas misteriosas para sorprender a sus clientes

¿Bolsas misteriosas? Sí, y llenas de comidas únicas

Imagina recibir una bolsa sorpresa llena de comida de restaurantes locales a un precio reducido, mientras ayudas a evitar el desperdicio de alimentos. Esa es la propuesta de Too Good To Go, la aplicación que se ha convertido en el mercado de excedentes de alimentos más grande del mundo.

toogood.jpg

La misión de Too Good To Go es clara: luchar contra el desperdicio alimentario y alentar a más personas a sumarse a esta causa. La plataforma conecta a usuarios con tiendas, cafeterías y restaurantes que, al final del día, tienen excedentes de productos en perfecto estado que no lograron vender. Estos alimentos se ofrecen a través de la app a un precio mucho más bajo, a menudo a la mitad o menos.

Cómo funciona la app que da comida en bolsas sorpresa

Los usuarios pueden elegir una "bolsa sorpresa" de los establecimientos cercanos a su ubicación, reservarla y pagarla a través de la aplicación. Luego, deben acudir al local en el horario indicado para recoger su comida.

toogood.jpg

Las bolsas sorpresa contienen productos seleccionados por los comercios, que varían según la disponibilidad del día. El contenido es desconocido para el usuario hasta el momento de la recogida, lo que añade un elemento de sorpresa. Estas bolsas suelen incluir alimentos frescos o platos preparados que, de no ser adquiridos, se habrían desperdiciado.

En qué partes de Estados Unidos funciona la app

La aplicación ya está disponible en diversas ciudades del país, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Filadelfia, Miami, Boston, Seattle y Austin, entre otras.

►TE PUEDE INTERESAR: El cierre de un clásico: en este restaurant desayunaron durante años miles de personas en Estados Unidos

Con esta iniciativa, Too Good To Go ofrece una opción económica y variada para los consumidores y también contribuye de manera significativa a la sostenibilidad al reducir el desperdicio de alimentos.