Lentes al estilo de "Friends", la querida serie lanza hermosos modelos para que te acompañen siempre

Lentes inspirados en Friends

La firma ahora presenta su colección "Friends", inspirada en el popular programa de televisión, ofrece marcos con diseños divertidos como "The One With the Umbrellas", "The One With the Skyline" y "The One With Phoebe's Song".

friends.jpg Todavía la serie captura fans alrededor del mundo.

Estas gafas permiten a los fanáticos lucir con orgullo sus personajes y momentos favoritos de la serie. Desde preparar una cena de Acción de Gracias hasta un café casual, siempre habrá un par de gafas perfecto para la ocasión.

Personalización: la marca de una era

La marca Pair Eyewear se destaca por ofrecer una experiencia única de personalización con precios accesibles. Los marcos básicos comienzan en solo US$60 y puedes elegir entre diversas formas y estilos, como redondas, rectangulares o de ojo de gato con un toque retro. Luego, elige el tipo de lente que necesitas (monofocales, progresivas, etc.) y completa tu receta. Además, los "marcos superiores" intercambiables se ajustan magnéticamente a tus monturas base, ofreciendo infinitas posibilidades de personalización con nuevos colores y patrones.

Friends glasses.jpg Tres modelos inspi0rados en la serie.

Las opciones de Pair incluyen gafas graduadas -de lectura- y gafas de sol para hombres, mujeres y niños. Además de la colección "Friends", la marca lanza frecuentemente nuevas colecciones temáticas y de edición limitada, colaborando con franquicias populares como Harry Potter, Van Gogh y Coca-Cola.

El compromiso con la visión de niños del mundo

Más allá de la moda, Pair Eyewear tiene un fuerte compromiso social. Con cada compra, una parte se destina a EYElliance, una organización que proporciona atención oftalmológica a niños en países en desarrollo, ayudando a mejorar su calidad de vida.

Ahora sabes, si quieres ganar estilo y ahorrar dinero, debes buscar en Google a Pair Eyewear.