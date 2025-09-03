Inicio Sociedad Empleadas domésticas
En septiembre las empleadas domésticas cobran aumento y bono

Las empleadas domésticas deben cobrar aumento de salario y un bono extra según su categoría en el mes de la primavera que recién comienza

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de sueldo y bono?

Septiembre ha llegado otra vez y de según el arreglo negociado por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), estos son los salarios de las empleadas domésticas -incluyendo aumento y último bono-.

A mediados de este 2025 la Upacp, el gremio que representa a las empleadas domésticas, negoció una recomposición salarial para las trabajadoras y trabajadores del sector. El logro llegó después de muchas negociaciones, incluso con patrones que pagaron incrementos a cuenta de futuros aumentos. ¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de 2025 con aumento y bono incluidos?.

aumento empleadas domesticas 2.jpg
¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre? Ojo, que hay bono y aumento salarial.

Concretamente, en julio de 2025, se llegó a un convenio por el cual las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 % en junio (como ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); también un 1% en julio; un 1% en agosto y un 1% en septiembre de 2025.

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre con aumento y bono?

En septiembre 2025, las empleadas domésticas deben cobrar los siguientes salarios según la tarea que llevan a cabo:

Primera categoría. Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

  • Por hora: $3.683,29.
  • Mensualmente: $459.471,73.

Sin retiro (cama adentro)

  • Por hora: $4.034,05.
  • Mensualmente: $511.800,22.

Segunda categoría. Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

  • Por hora: $3.487.
  • Mensualmente: $426.875,19.

Sin retiro (cama adentro)

  • Por hora: $3.822,91.
  • Mensualmente: $475.184,55.

Tercera categoría. Personal que presta tareas relativas al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

  • Por hora: $3.293,99.
  • Mensualmente: $416.485,63.

Cuarta categoría. Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

  • Por hora: $3.293,99.
  • Mensualmente: $416.485,63.

Sin retiro (cama adentro)

  • Por hora: $3.683,21.
  • Mensualmente: $464.129,59.

Quinta categoría. Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

  • Por hora $3.052.
  • Mensualmente: $374.541,36.

Sin retiro (cama adentro)

  • Por hora: $3.293,99.
  • Mensualmente: $416.485,63.
aumento empleadas domesticas septiembre milei 1.jpg
Las empleadas domésticas cobran en septiembre un bono especial por última vez, de acuerdo con la última negociación salarial.

Empleadas domésticas: bono adicional de septiembre 2025

En el acuerdo logrado por Upacp, se fijó además el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador, que debe liquidarse por última vez en septiembre, de acuerdo a la siguiente tabla:

  • 0 a 12 horas por semana de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 (septiembre).
  • 12 a 16 horas por semana de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 /septiembre).
  • Más de 16 horas por semana (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

