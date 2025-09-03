En septiembre las empleadas domésticas cobran aumento y bono

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre con aumento y bono?

En septiembre 2025, las empleadas domésticas deben cobrar los siguientes salarios según la tarea que llevan a cabo:

Primera categoría. Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Por hora: $3.683,29.

Mensualmente: $459.471,73.

Sin retiro (cama adentro)

Por hora: $4.034,05.

Mensualmente: $511.800,22.

Segunda categoría. Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Por hora: $3.487.

Mensualmente: $426.875,19.

Sin retiro (cama adentro)

Por hora: $3.822,91.

Mensualmente: $475.184,55.

Tercera categoría. Personal que presta tareas relativas al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Por hora: $3.293,99.

Mensualmente: $416.485,63.

Cuarta categoría. Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Por hora: $3.293,99.

Mensualmente: $416.485,63.

Sin retiro (cama adentro)

Por hora: $3.683,21.

Mensualmente: $464.129,59.

Quinta categoría. Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Por hora $3.052.

Mensualmente: $374.541,36.

Sin retiro (cama adentro)

Por hora: $3.293,99.

Mensualmente: $416.485,63.

aumento empleadas domesticas septiembre milei 1.jpg Las empleadas domésticas cobran en septiembre un bono especial por última vez, de acuerdo con la última negociación salarial. Freepik

Empleadas domésticas: bono adicional de septiembre 2025

En el acuerdo logrado por Upacp, se fijó además el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador, que debe liquidarse por última vez en septiembre, de acuerdo a la siguiente tabla: