El árbol de Navidad DIY más hermoso y barato que puedes hacer con tus propias manos

Este árbol de Navidad puedes hacerlo con pocos elementos. Necesitarás un ovillo de lana de color verde. La idea es muy fácil: debes hacer pompones de lana verde y después ubicarlos en una estructura que es muy fácil de hacer a mano.

Cuando tengas suficientes pompones, podrás ubicarlos de una manera óptima.

Es muy fácil. Deberás usar un tenedor. Tienes que dar vueltas la lana sobre los dientes del utensilio. Por lo menos unas diez veces. Después debes hacer un nudo con lo que quedó y sacarlo del tenedor.

Una vez que lo cortes, puedes emparejar los bordes del pompón.

Para armar la estructura del árbol solo necesitas una cartulina de preferencia color marrón. Puedes armar un cono y pegarlo con cintec. Con pegamento de silicona podrás adherir los pompones verdes y completar todo el espacio del cono.

Puedes decorarlo con los accesorios que se te ocurran. Para que no te pierdas los pasos, está disponible este video:

Embed - Begüm Dizdar on Instagram: "Try this! @arisakizi follow me!"