Cuánto cuesta ir a ver un concierto de The Eras Tour de Taylor Swift en Estados Unidos

Pronta a finalizar una gira extensa y exitosa, allí donde estuvo Taylor Swift causó sensación. Estadios que retumbaban por el peso de los fanáticos haciendo ruidos que se confundían con terremotos, localidades revividas en su economía por la relevancia del arribo de la artista, muertes de fanáticos en Brasil -por las altas temperaturas- y hasta atentados. Pasó de todo en los conciertos de la artista.

Una fan compartió su experiencia través de un reel que compartió en sus redes sociales. La cifra final, incluidos varios condimentos es ésta: aproximadamente US$680.

La fan vive en Washington DC. Asistió a un concierto ubicado en Boston. Para llegar al aeropuerto pasó antes por el metro. Costó apenas US$2, 80. ¿El viaje en avión? Alrededor de US$170.

Para hacer los famosos friendship bracelets -la chica hizo muchos para regalar- gastó US$48. El estadio en Boston tiene una política de guardar los bolsos. Costó US$16. Comer y tomar algo tuvo un valor de US$14.

Preparó un outfit especial para la gran noche. Generalmente los fans hacen sus atuendos, similares a los que usa la artista en el escenario. US$42.

La entrada para ver a Taylor Swift fue lo más costoso. Unos US$ 429, 70 -con centavos-.

Embed - What It Cost To Attend Taylor Swift’s Eras Tour