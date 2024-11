A qué hora abren sus puertas Walmart, Costco y Target por el Black Friday 2024

Por lo tanto, es vital saber en qué horario comenzará la atención presencial. De hecho, muchos acostumbran a acampar la noche previa en las afueras de Walmart, Costco y Target, ya que son las tiendas más convocantes en todo el territorio norteamericano.

costco samsung.png Costco, por el Black Friday, tiene importantes rebajas en televisores.

Black Friday: ¿A qué hora abren sus puertas Walmart, Costco y Target?

Para este viernes 29 de noviembre, Walmart abrirá sus puertas a las 5.00 a.m.; Target lo hará a las 6.00 a.m.; mientras que Costco comenzará a atender de forma presencial a las 10.00 a.m. Estos horarios son referenciales y pueden variar dependiendo de cada estado, por lo que se sugiere consultar en el sitio web o redes sociales de las tiendas.

TE PUEDE INTERESAR: El Black Friday ya está en Target con el mejor parlante que puedes pedir para tu televisor

Si no quieres comprar en Walmart, Costco o Target y buscas descuentos en otras tiendas, puedes acudir a estas a partir del siguiente horario:

Best Buy: 6:00 a. m.

Bath & Body Works: 6:00 a. m.

Bass Pro Shops: 5:00 a. m.

Dick’s Sporting Goods: 6:00 a. m.

Sam’s Club: 10:00 a. m.

Menards: 6:00 a. m.

GameStop: 5:00 a. m.

Apple Stores: 8:00 a. m.

TJ Maxx: 6:00 a. m.

Hobby Lobby: 9:00 a. m.

Academy Sports + Outdoors: 5:00 a. m.

Lowe’s: 6:00 a. m.

Home Depot: 6:00 a. m.

Macy’s: 6:00 a. m.

Sephora: 9:00 a. m.

Ulta Beauty: 6:00 a. m.

Victoria’s Secret: 6:00 a. m.

Lots: 6:00 a. m.