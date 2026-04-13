La cuenta regresiva comenzó para el desenlace de El Encargado. La cuarta y última temporada de la exitosa ficción desembarcará el próximo 1 de mayo, marcando el cierre de la historia protagonizada por Guillermo Francella.
¿La muerte de Eliseo? Vuelve Francella con la temporada final de El Encargado en Disney+
El genial Guillermo Francella encarnará, nuevamente, a Eliseo Basurto en El Encargado 4. Promesa de emociones
En esta nueva entrega, Eliseo Basurto deja atrás los pasillos, las cocheras y la lógica del edificio para moverse en un terreno mucho más ambicioso: los círculos de poder más influyentes de Argentina.
Después de 3 exitosas temporadas, Eliseo llega transformado, con nuevas herramientas y una estrategia que lo posiciona en un nivel superior dentro del juego político y social. Pero, según el adelanto que la plataforma hizo público para el delirio de los fanáticos, el ascenso no será gratuito. Su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity), encabeza una conspiración que tiene un objetivo claro: eliminarlo por completo.
El Encargado 4 con Guillermo Francella, a todo o nada
El conflicto entre Eliseo y Zambrano alcanzará un punto límite, con una trama que directamente “pone en juego la vida de Eliseo”, elevando la tensión a un nivel inédito en la serie.
En tanto, se supo que la temporada final suma nombres de fuerte presencia en la escena actoral. Entre ellos, Arturo Puig se incorpora en el rol de presidente. También participan figuras como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Norman Briski y Mirta Busnelli.
A ellos se suman regresos ya conocidos por el público: Darío Barassi, José María Listorti y Alejandro Paker.
Además, quedó confirmado que la conducción narrativa estará a cargo de Florencia Momo y Martín Hodara, quien además dirige el episodio final.
Las tres temporadas anteriores, creadas por Mariano Cohn y Gastón Duprat, continúan disponibles en Disney+, donde puede repasarse la evolución de un personaje que pasó de lo cotidiano a lo extraordinario.
¿La muerte de Eliseo en El Encargado?
La gran incógnita atraviesa toda la temporada: el destino final del protagonista. Con enemigos más poderosos y un tablero mucho más peligroso, la serie promete un desenlace sin concesiones. Eliseo ya no juega en el mismo terreno. Y esta vez, el costo podría ser definitivo.
Tráiler oficial de El Encargado 4 con Guillermo Francella