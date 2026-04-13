¿La muerte de Eliseo? Vuelve Francella con la temporada final de El Encargado en Disney+

El Encargado 4 con Guillermo Francella, a todo o nada

El conflicto entre Eliseo y Zambrano alcanzará un punto límite, con una trama que directamente “pone en juego la vida de Eliseo”, elevando la tensión a un nivel inédito en la serie.

Serie Peli Encargado 3.jpg Guillermo Francella en El Encargado, de las mejores series de Argentina.

En tanto, se supo que la temporada final suma nombres de fuerte presencia en la escena actoral. Entre ellos, Arturo Puig se incorpora en el rol de presidente. También participan figuras como Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Norman Briski y Mirta Busnelli.

A ellos se suman regresos ya conocidos por el público: Darío Barassi, José María Listorti y Alejandro Paker.

Además, quedó confirmado que la conducción narrativa estará a cargo de Florencia Momo y Martín Hodara, quien además dirige el episodio final.

Serie Peli El Encargado 3 otra.jpg Guillermo Francella es Eliseo Basurto en El Encargado, por Disney +.

Las tres temporadas anteriores, creadas por Mariano Cohn y Gastón Duprat, continúan disponibles en Disney+, donde puede repasarse la evolución de un personaje que pasó de lo cotidiano a lo extraordinario.

¿La muerte de Eliseo en El Encargado?

La gran incógnita atraviesa toda la temporada: el destino final del protagonista. Con enemigos más poderosos y un tablero mucho más peligroso, la serie promete un desenlace sin concesiones. Eliseo ya no juega en el mismo terreno. Y esta vez, el costo podría ser definitivo.

Tráiler oficial de El Encargado 4 con Guillermo Francella

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