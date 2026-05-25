Cuándo se estrena Zambrano, el spin off de El Encargado con el Puma Goity al frente

Gabriel Goity. Gabriel Goity, el "Puma". Archivo.

Según adelantaron desde la plataforma, “Zambrano” combinará humor negro, drama y causas judiciales de alto impacto, manteniendo el estilo provocador que caracteriza a las creaciones de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Zambrano, el que pasó de antagonista a protagonista: la fecha de estreno

En la serie original, Matías Zambrano aparece como uno de los grandes enemigos de Eliseo, el encargado interpretado por Francella. La disputa entre ambos escala todavía más en la cuarta temporada recientemente estrenada por Disney+, que incluso llegó a la plataforma un día antes de la fecha prevista.

francella edificio Guillermo Francella, "El Encargado" que la rompe en Disney+. Foto: archivo

En los nuevos capítulos, Zambrano encabeza una maniobra que amenaza con destruir el poder y la influencia de Eliseo dentro del edificio, llevando la rivalidad a uno de sus momentos más intensos.

La nueva producción conservará además varios nombres clave detrás de cámara. Mariano Cohn y Gastón Duprat continuarán como creadores, mientras que Guillermo Francella participará como productor ejecutivo para asegurar la continuidad narrativa y estética entre ambas series.

Embed - Zambrano | Avance | Disney+

Como guiño para los fanáticos, desde Disney+ revelaron que el episodio 7 de la cuarta temporada incluye una escena post-créditos que funciona como puente directo hacia “Zambrano”.

Con este anuncio, la plataforma apuesta a convertir a “El encargado” en una franquicia más amplia, aprovechando uno de los mayores éxitos argentinos de los últimos años y expandiendo un universo que logró combinar sátira social, suspenso y personajes cada vez más extremos.