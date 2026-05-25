El fenómeno de “El encargado” seguirá creciendo. Disney+ confirmó oficialmente “Zambrano”, el primer spin-off directo de la exitosa serie encabezada por Guillermo Francella, y ya lanzó un adelanto que anticipa una producción cargada de tensión, ironía y disputas judiciales, con Gabriel “Puma” Goity al frente.
Cuándo se estrena Zambrano, el spin off de El Encargado con el Puma Goity al frente
Presentaron el adelanto de la nueva serie de Gabriel Goity tras el éxito protagonizado por Guillermo Francella. Tendrá una fuerte conexión con la historia original
La nueva ficción tendrá como protagonista a Goity, quien retomará el papel de Matías Zambrano, el abogado penalista que se convirtió en uno de los personajes más polémicos dentro de la trama original. El estreno fue anunciado para 2027 y estará disponible a través de Hulu como serie original, aún sin fecha concreta.
A diferencia de lo visto hasta ahora en “El encargado”, esta producción pondrá el foco exclusivamente en la vida del abogado. La historia profundizará en sus conflictos personales, su entorno familiar y las contradicciones de un personaje tan calculador como caótico.
Según adelantaron desde la plataforma, “Zambrano” combinará humor negro, drama y causas judiciales de alto impacto, manteniendo el estilo provocador que caracteriza a las creaciones de Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Zambrano, el que pasó de antagonista a protagonista: la fecha de estreno
En la serie original, Matías Zambrano aparece como uno de los grandes enemigos de Eliseo, el encargado interpretado por Francella. La disputa entre ambos escala todavía más en la cuarta temporada recientemente estrenada por Disney+, que incluso llegó a la plataforma un día antes de la fecha prevista.
En los nuevos capítulos, Zambrano encabeza una maniobra que amenaza con destruir el poder y la influencia de Eliseo dentro del edificio, llevando la rivalidad a uno de sus momentos más intensos.
La nueva producción conservará además varios nombres clave detrás de cámara. Mariano Cohn y Gastón Duprat continuarán como creadores, mientras que Guillermo Francella participará como productor ejecutivo para asegurar la continuidad narrativa y estética entre ambas series.
Como guiño para los fanáticos, desde Disney+ revelaron que el episodio 7 de la cuarta temporada incluye una escena post-créditos que funciona como puente directo hacia “Zambrano”.
Con este anuncio, la plataforma apuesta a convertir a “El encargado” en una franquicia más amplia, aprovechando uno de los mayores éxitos argentinos de los últimos años y expandiendo un universo que logró combinar sátira social, suspenso y personajes cada vez más extremos.