Selena Gomez dejó en shock a sus fans tras publicar fotos con un anillo de compromiso de oro y diamantes

Hace unas horas, Selena Gómez se posicionó en el centro de atención luego de compartir una feliz noticia. Al parecer, la intérprete de "Come and Get it" se comprometió con su actual novio, Benny Blanco. La actriz posteó varias fotos mostrando un gigante anillo de compromiso de diamantes y escribió: "el para siempre comienza ahora".