¿Se te inundó la casa por el huracán? No dudes en consultar tu seguro contra inundaciones

Cuánto cuesta un seguro contra inundaciones

El costo promedio de un seguro contra inundaciones varía de acuerdo a diversos factores: la ubicación, el tipo de construcción de la vivienda y el nivel de cobertura deseado. El costo promedio se estima en aproximadamente US$ 600 anuales, aunque puede variar entre US$ 170 y US$ 2,000.

huracan-milton-1889720.jpg

Dónde consultar la póliza que más te conviene

En Florida existen varias opciones de seguros. El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP), administrado por FEMA, tiene a disposición pólizas a través de compañías de seguros privadas.Esta informaciñón es fundamental para aquellos que poseen propiedades en áreas de alto riesgo que están en los mapas de inundaciones de FEMA. El espacio cuenta con un sitio web donde pueden verificar las pólizas de seguro contra inundaciones.

Existe una gran variedad de opciones disponibles para los interesados. Se recomienda que los propietarios se informen sobre sus derechos y responsabilidades al considerar este tipo de cobertura.