Sam Altman y Elon Musk: la batalla por el futuro de la Inteligencia Artificial

Su oferta fue sorpresiva, pero no inesperada. El interés de Elon Musk en controlar la tecnología detrás de ChatGPT es evidente, y su oferta multimillonaria lo confirma. Altman respondió rápidamente con un rotundo "no, gracias", dejando en claro que OpenAI no está a la venta, según informa CNN.

El control de la Inteligencia Artificial

Esta podría ser una táctica de Elon Musk para obstaculizar los planes de Altman. Al hacer pública la oferta, Musk aumentó el valor de OpenAI, lo que dificultaría que Altman la transforme en una empresa con fines de lucro.