¿Qué periódicos leen por las mañanas los líderes con más éxito del planeta?

En Europa, el expresidente francés Emmanuel Macron suelen inclinarse hacia periódicos nacionales, como Die Zeit en Alemania o Le Monde en Francia, los cuales ofrecen una visión detallada de la política interna y los temas económicos del continente europeo. La visión europea, que valora la integridad y la profundidad de los análisis, es crucial para estos líderes, ya que deben tomar decisiones que afectan no solo a sus países, sino a toda la región.

Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos, ha sido conocido por su relación ambigua con los medios de comunicación. A lo largo de los años, ha expresado tanta admiración como desdén hacia diferentes publicaciones. Entre los periódicos que ha mencionado leer en diversas ocasiones como parte de su rutina informativa, destacan The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

El caso de los empresarios

El ámbito empresarial también muestra una tendencia clara en cuanto a los medios que prefieren leer los líderes de empresas de renombre mundial. Bill Gates, por ejemplo, ha mencionado en varias entrevistas que disfruta de la lectura de The Wall Street Journal y The New York Times. Ambos periódicos ofrecen análisis en profundidad sobre economía global, tecnología e innovación, áreas clave para quien lidera una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, Microsoft.

Por otro lado, Elon Musk lee The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, Los Angeles Times, The Guardian; para mantenerse informado y alerta.

Por su parte, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, tiene una afinidad particular por The Washington Post, periódico que compró en 2013. Además, sigue de cerca las noticias tecnológicas y científicas de The Verge y TechCrunch. Estos medios le permiten estar actualizado sobre las últimas innovaciones y tendencias que pueden impactar en su imperio de comercio electrónico y más allá.