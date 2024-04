michael phelps enfermedad.jpg

“Simplemente no me podía quedar quieto, se me hacía difícil enfocarme en una cosa a la vez” recuerda Michael Phelps en una de sus autobiografías. Este problema de atención no le prohibió ser el mejor de la historia en natación, disciplina de la que se encuentra actualmente retirado.

TDAH, o hiperactividad infantil, como se la denomina comúnmente a esta enfermedad que afectó a Michael Phelps, es un trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Entre los síntomas más comunes, se encuentran:

Falta de atención: Las personas que padecen este tipo de enfermedad suelen tener dificultades a la hora de concentrarse, como también así dificultad al momento de prestar atención a los detalles, entre otras cosas.

suelen tener dificultades a la hora de concentrarse, como también así dificultad al momento de prestar atención a los detalles, entre otras cosas. Hiperactividad: Esta enfermedad logra que quien la padece se aburra con facilidad, no logre quedarse quieto o sentado.

logra que quien la padece se aburra con facilidad, no logre quedarse quieto o sentado. Impulsividad: Actuar demasiado deprisa y antes de pensar también es algo que identifica a las personas con esta enfermedad.

Michael Phelps también tuvo depresión

Después de retirarse de la natación y cerrar una memorable carrera, Michael Phelps padeció a la depresión. Como podemos ver, la enfermedad ha estado en el principio y en el final de su carrera, aunque afortunadamente y gracias a la ayuda de los especialistas, el estadounidense ha podido controlarla.