PlayStation Plus regala tres videojuegos imperdibles para este 4 de julio

El 4 de julio no solo es el Día de la Independencia de los Estados Unidos, sino que se ha convertido en un día comercial donde las rebajas y los descuentos dicen presente. PlayStation aporta tres videojuegos de regalo.

Este descuento se presenta como una gran oportunidad para pasar largas horas jugando videojuegos, ya que cualquiera de los tres no implican el gasto de ni siquiera un dólar, independientemente del plan al que estés suscrito:

Among Us

Este es un videojuego ideal para jugar en grupo, que tuvo su pico de explosión durante la pandemia de coronavirus. Lanzado en 2018, Among Us pasó por las plataformas de Youtube y Twitch, donde se hizo tremendamente popular. Ahora está de regalo, pero tiene un precio habitual de 4,28 dólares en la tienda.

Borderlands

Este sea probablemente el juego más atractivo de los tres que ofrece PlayStation como regalo, ya que, en un ambiente galáctico, caótico y colorido, los jugadores tendrán que enfrentarse a villanos mientras recogen multitud de recompensas. Lanzado en 2020, puedes jugarlo en línea con hasta tres amigos.

NHL 24

Como no podía ser de otra manera, PlayStation no podía dejar disconforme a los fanáticos del deporte, y por eso ha decidido dejar como regalo al NHL 24, un juego de hockey sobre hielo. Eso sí, sus valoraciones no son muy buenas: tan solo goza de 2,8 estrellas sobre 5.

Cuándo sale la PlayStation 6

Más allá de estas promociones, los fanáticos de los videojuegos están ansiosos esperando el lanzamiento de la PlayStation 6. Según los especialistas, podría ser en septiembre de 2028, como es habitualmente.

Por otro lado, los especialistas aseguran que el precio de la nueva PlayStation será superior a los 600 dólares. Sin embargo, habrá que esperar para saberlo.