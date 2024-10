Pagan 92 mil dólares al afortunado propietario de esta moneda de un centavo

Una moneda con historia

centavo.jpg El centavo Fugio es más común de lo que se cree.

El Centavo Fugio destaca por ser la primera moneda emitida en Estados Unidos. En su diseño, que muchos historiadores atribuyen a Benjamin Franklin, presenta la frase "Mind Your Business (Ocúpate de tus asuntos)" en el anverso, junto a un reloj solar. El reverso muestra las palabras "We Are One" rodeadas por trece anillos entrelazados, símbolos de las colonias originales.

"Esta es una de las primeras monedas emitidas por Estados Unidos, si no la primera, y está empapada de historia", explicó Ailie F. Byers, directora financiera de Centennial Auctions. Los ejemplares más raros y mejor conservados pueden alcanzar precios superiores a los 90 mil dólares en subastas especializadas, con un caso que llegó a los 92 mil dólares.

Cómo saber si mi Centavo Fugio es valioso

Los precios actuales de esta pieza histórica en el mercado varían según su estado de conservación:

Ejemplares en condición regular: desde 200 dólares

Piezas en mejor estado: entre 1.000 y 10.000 dólares

Especímenes excepcionales MS-64 con bordes elevados: hasta 92.500 dólares

El legado del Centavo Fugio

fugio-cent.jpg Esta moneda se vende hasta en 92 mil dólares.

La producción de esta moneda estuvo rodeada de controversias. James Jarvis recibió treinta toneladas de cobre del gobierno federal para fabricar trescientas toneladas de monedas, pero apenas produjo cuatro. El resto del metal se utilizó para acuñar otras piezas más rentables.

Un descubrimiento importante ocurrió en 1856, cuando el Banco de Nueva York descubrió una cantidad significativa de estos centavos en su sótano. La entidad distribuyó parte de este tesoro entre funcionarios y clientes especiales, conservando actualmente más de 800 ejemplares. Los especialistas en numismática identificaron cincuenta y cinco variedades diferentes de esta moneda, creadas a partir de veinticuatro cuños de anverso y treinta y tres de reverso.