Es por eso que Nueva York está facilitando que cientos de inmigrantes indocumentados puedan obtener la tarjeta de identificación municipal IDNYC para ayudar a allanar el camino en trámites de vivienda y atención médica gratuita, sin embargo, no es reconocida por el gobierno federal.

Todos los neoyorquinos mayores de 10 años, "independientemente de su estatus migratorio", pueden solicitar una tarjeta IDNYC, dice el portal de la ciudad, donde se pueden hacer citas y consultar los requisitos. Pero sólo alrededor de 1.7 millones de personas (en una población de 8 millones) han recibido la tarjeta hasta la fecha, incluidas 132.054 el año pasado y 127.859 en 2023, según la alcaldía.

La oposición se mostró en contra de la documentación para inmigrantes

La congresista Nicole Malliotakis, republicana de Brooklyn / Staten Island, dijo que la flexibilización del acceso a la IDNYC socava la ley federal de inmigración y la promesa de Donald Trump de hacerla cumplir. Además de manifestar en declaraciones al New York Post que "es una idea terrible".

Proporcionar una identificación gubernamental legítima a personas que están en el país ilegalmente y luego darles acceso a los edificios y servicios gubernamentales es sólo otro incentivo [para venir aquí]

Malliotakis.jpg La congresista de Nueva York, Nicole Malliotakis, se mostró indignada.

En 2017 la congresista demandó, sin éxito, a la administración de De Blasio para intentar información obtenida del programa con el fin de obtener acceso a los datos para erradicar a los inmigrantes indocumentados: "Lo más inquietante es que no hay verificación, no hay proceso para asegurar que los documentos proporcionados para probar la identidad no sean falsos y, además, destruyen estos documentos que podrían ser útiles en una investigación".

Steven Camarota, director de investigación del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), se sumó a las palabras expresadas por Nicole Malliotakis expresando: "Crea una hoja de parra de legitimidad para poder socavar la ley federal de inmigración. La tarjeta de identificación es para personas que están ilegalmente en el país. Es para hacer la vida más conveniente para las personas que están ilegalmente en el país".