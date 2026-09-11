Memoria y 25 años de dolor: el emotivo tributo de Estados Unidos a las víctimas del 11-S

A diferencia de otros actos conmemorativos, en la Zona Cero se mantiene la norma de evitar discursos políticos por parte de los funcionarios. Entre las autoridades presentes en la ciudad de Nueva York se destacó el alcalde Zohran Mamdani, primer musulmán en ocupar el cargo ejecutivo local.

En la Zona Cero, las autoridades y el alcalde Zohran Mamdani homenajearon por primera vez con un minuto de silencio a quienes enfermaron tras el colapso de las torres.

El impacto en la seguridad y las decisiones de Estado

Los ataques transformaron de manera permanente la arquitectura del Estado estadounidense y la vida cotidiana de sus ciudadanos.

La respuesta de Washington incluyó la creación del Departamento de Seguridad Nacional, el endurecimiento de los controles en viajes aéreos y la expansión de las facultades de vigilancia federal y recopilación de inteligencia.

Asimismo, las secuelas internacionales desencadenaron la llamada "guerra global contra el terrorismo", que derivó en los conflictos bélicos en Irak y Afganistán, así como en la persecución y posterior muerte del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en 2011.

La sede del Departamento de Defensa en Washington fue uno de los objetivos de Al Qaeda en 2001 y hoy vuelve a ser escenario central de los actos conmemorativos.

Día del Patriota y jornadas de servicio comunitario

Aunque la fecha no constituye un feriado federal, el Congreso estadounidense ratificó la jornada como Día del Patriota y Día Nacional de Servicio y Recuerdo.

Por primera vez, el homenaje oficial en Nueva York sumó un momento de silencio por quienes murieron años después por la exposición a toxinas.

A lo largo del país, diversas organizaciones civiles y grupos de voluntarios impulsaron colectas, empaquetado de alimentos y tareas comunitarias para recordar a los fallecidos a través del servicio a los demás.

En ese contexto, los icónicos carteles publicitarios de Times Square acordaron suspender sus anuncios a las 9.11 para proyectar únicamente la hora en señal de respeto y memoria colectiva.