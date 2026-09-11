A 25 años del atentado perpetrado por Al Qaeda, Estados Unidos rindió tributo a las casi 3.000 víctimas del 11 de septiembre de 2001. La jornada se desarrolló en el país con fuegos de luz, vigilias, ofrendas florales y la tradicional lectura de nombres a cargo de los familiares en el monumento nacional en homenaje a esa fecha, en Nueva York.
Memoria y 25 años de dolor: el emotivo tributo de Estados Unidos a las víctimas del 11-S
Con banderas a media asta, ceremonias sin discursos políticos y un nuevo reconocimiento a las víctimas, Estados Unidos recordó el ataque a las Torres Gemelas
Las ceremonias replicaron las pausas de silencio en cada hito de la cronología del ataque que destruyó las Torres Gemelas, golpeó al Pentágono y terminó con la caída del Vuelo 93 en Pensilvania.
Homenaje a las víctimas del polvo tóxico
La ceremonia central en el Bajo Manhattan incorporó este año, por primera vez, un momento de silencio dedicado formalmente a los rescatistas, bomberos y vecinos que enfermaron y murieron a lo largo de estas décadas por la exposición a las nubes de escombros y toxinas.
A diferencia de otros actos conmemorativos, en la Zona Cero se mantiene la norma de evitar discursos políticos por parte de los funcionarios. Entre las autoridades presentes en la ciudad de Nueva York se destacó el alcalde Zohran Mamdani, primer musulmán en ocupar el cargo ejecutivo local.
El impacto en la seguridad y las decisiones de Estado
Los ataques transformaron de manera permanente la arquitectura del Estado estadounidense y la vida cotidiana de sus ciudadanos.
La respuesta de Washington incluyó la creación del Departamento de Seguridad Nacional, el endurecimiento de los controles en viajes aéreos y la expansión de las facultades de vigilancia federal y recopilación de inteligencia.
Asimismo, las secuelas internacionales desencadenaron la llamada "guerra global contra el terrorismo", que derivó en los conflictos bélicos en Irak y Afganistán, así como en la persecución y posterior muerte del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en 2011.
Día del Patriota y jornadas de servicio comunitario
Aunque la fecha no constituye un feriado federal, el Congreso estadounidense ratificó la jornada como Día del Patriota y Día Nacional de Servicio y Recuerdo.
A lo largo del país, diversas organizaciones civiles y grupos de voluntarios impulsaron colectas, empaquetado de alimentos y tareas comunitarias para recordar a los fallecidos a través del servicio a los demás.
En ese contexto, los icónicos carteles publicitarios de Times Square acordaron suspender sus anuncios a las 9.11 para proyectar únicamente la hora en señal de respeto y memoria colectiva.
En pocas palabras
- A 25 años del 11-S: Estados Unidos conmemora el ataque con ceremonias, vigilias y la lectura de nombres de víctimas.
- Homenaje a víctimas del polvo tóxico: por primera vez se incluyó un momento de silencio para rescatistas y vecinos afectados por la nube tóxica.
- Impacto histórico: los atentados reconfiguraron la seguridad nacional.