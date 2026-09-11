El 11 de septiembre de 2001 no solo terminó con la vida de casi 3.000 personas, sino también con la ilusión de invulnerabilidad de la principal potencia del planeta. La Unión Soviética había desaparecido, la Guerra Fría había terminado y Washington se encontraba en la cima de un poder sin equivalentes. Sin embargo, el atentado ejecutado por la red Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono demostró que la supremacía militar no bastaba para frenar a un actor no estatal. La respuesta de Estados Unidos reconfiguró de inmediato la arquitectura del sistema internacional.
A 25 años del 11-S: cómo el ataque a las Torres Gemelas cambió el mundo para siempre
El atentado en las Torres Gemelas y la guerra contra el terrorismo dejó secuelas de salud en los rescatistas y rearmó el mapa del poder mundial
El impacto de las guerras y el giro en la seguridad
La llamada "Guerra contra el Terrorismo" se convirtió en el eje ordenador de la política exterior de Washington durante más de dos décadas. La ofensiva derivó en la invasión a Afganistán en 2001 para expulsar a los talibanes y la posterior intervención en Irak en 2003, un conflicto que desató años de inestabilidad y fortaleció el peso regional de Irán.
Puertas adentro, medidas como el Patriot Act y la creación del Departamento de Seguridad Nacional ampliaron las facultades de vigilancia estatal de forma permanente. Aunque la estrategia logró desarticular a Al Qaeda y abatir a Osama bin Laden en 2011, la retirada de las tropas de Kabul en 2021 expuso los límites de las intervenciones armadas.
Las secuelas en la Zona Cero y la desinformación
A 25 años de la tragedia, los efectos físicos y humanos siguen presentes en Nueva York. Según registros del Departamento de Bomberos (FDNY), más de 12.000 miembros fueron diagnosticados con afecciones derivadas de la exposición a toxinas durante las tareas de rescate, con unos 4.250 casos de cáncer confirmados y más de 600 muertes acumuladas en este período.
Al mismo tiempo, nuevas producciones documentales analizan la huella de este hito en las generaciones jóvenes que no vivieron el ataque y que hoy se enfrentan a un escenario digital atravesado por teorías conspirativas y desinformación.
El reordenamiento global y la disputa de potencias
Mientras Estados Unidos concentraba sus recursos militares y de inteligencia en Oriente Medio, el mapa mundial continuó transformándose. China aceleró su expansión económica y tecnológica convirtiéndose en un socio clave en regiones como América Latina, mientras que potencias como Rusia recuperaron protagonismo geopolítico.
A un cuarto de siglo del 11-S, la hegemonía estadounidense opera en un escenario internacional mucho más fragmentado, donde la disputa estratégica ya no se define de forma exclusiva frente a la amenaza terrorista, sino ante el ascenso de nuevas potencias.
En pocas palabras
- A 25 años del 11-S: el atentado cambió la percepción de invulnerabilidad de EE.UU. y reconfiguró el poder mundial.
- Guerra contra el Terrorismo: las invasiones a Afganistán e Irak generaron inestabilidad y fortalecieron a Irán.
- Legado: las secuelas de salud en rescatistas y la desinformación marcan la huella del ataque.