Aquella mañana de 2001 en Nueva York no solo destruyó las torres: también terminó con la ilusión de invulnerabilidad de Estados Unidos.

Las secuelas en la Zona Cero y la desinformación

A 25 años de la tragedia, los efectos físicos y humanos siguen presentes en Nueva York. Según registros del Departamento de Bomberos (FDNY), más de 12.000 miembros fueron diagnosticados con afecciones derivadas de la exposición a toxinas durante las tareas de rescate, con unos 4.250 casos de cáncer confirmados y más de 600 muertes acumuladas en este período.

Al mismo tiempo, nuevas producciones documentales analizan la huella de este hito en las generaciones jóvenes que no vivieron el ataque y que hoy se enfrentan a un escenario digital atravesado por teorías conspirativas y desinformación.

Más de 12.000 miembros del cuerpo de bomberos de Nueva York han registrado problemas de salud ligados a los derrumbes en el World Trade Center.

El reordenamiento global y la disputa de potencias

Mientras Estados Unidos concentraba sus recursos militares y de inteligencia en Oriente Medio, el mapa mundial continuó transformándose. China aceleró su expansión económica y tecnológica convirtiéndose en un socio clave en regiones como América Latina, mientras que potencias como Rusia recuperaron protagonismo geopolítico.

A un cuarto de siglo del 11-S, la hegemonía estadounidense opera en un escenario internacional mucho más fragmentado, donde la disputa estratégica ya no se define de forma exclusiva frente a la amenaza terrorista, sino ante el ascenso de nuevas potencias.