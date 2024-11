alquiler.jpg Los administradores prefieren mantener ocupadas las unidades antes que enfrentarse a períodos de vacancia.

Según el análisis que ha realizado Redfin, incluyendo edificios con uno o más departamentos, no incluye alquileres, casas unifamiliares y condominios, los cuales se ven afectados por costos adicionales como las cuotas de asociación.

A un nivel nacional, los alquileres se encuentran relativamente estables, con un valor aproximado de $1.619 dólares por mes. Mientras algunas ciudades se están viendo afectadas por grandes aumentos, este no es el caso de Florida.

La razón de la disminución

Debido al gran aumento de oferta de apartamentos se registró un gran descenso de alquileres. El economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather, se encargaron de construir a un ritmo acelerado para así satisfacer la gran demanda que había durante la pandemia.

casas.jpg Comparar alquileres similares puede proporcionar un punto de referencia sólido.

Sin embargo, la disminución de los alquileres no ayuda si el valor de los sueldos no aumentos. Estos no han crecido al mismo ritmo que la inflación, logrando que muchas personas se vean obligadas disminuir sus fastos debido al alquiler.

A pesar de que hubo una gran disminución de los precios en Florida en los últimos dos años, esto podría cambiar en 2025. Pero la demanda se continuaría reduciendo, pero el costo de administración y manutención de los apartamentos en Miami impedirían una nueva caída.

Fairweather comentó: “No es seguro que los inquilinos vean ganancias en términos de asequibilidad. Los costos operativos y de propiedad en Miami están en aumento”.